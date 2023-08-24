село Азибеи, село Азибеи, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Азибеи

Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Старо-Мелькенская волость
1Азибеи, с. при оз. Азибее, пр. дор., церковь (постр. в 1903 году), зем. учил., 2 бак. и вин. лав., х.-зап. маг.3025102286289Земледелие
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