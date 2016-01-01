село Куланырхуа, Гудаутский район (на 2016) — Familio

Куланырхуа

Гудаутский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Ҟәланырхәа, ყულანირჰუა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гудаутский район, Куланурхвский сельсовет
село Куланурхва2203220843

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гудаутский район
с. Куланырхуа220843

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