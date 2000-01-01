деревня Костолыжа, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Костолыжа

Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана восстановления после пожара дер. Костолыжи Феофиловской волости Лужского у. ; план. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянки с. Костолыжи, Феофиловской волости, Лужского уезда, М. Михайловой на постановление уездного съезда по делу о земле. 1895–1896 гг. // Центральный госу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2366Костолыжа, д. вл.при колодцах.773342924

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