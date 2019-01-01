село Новый Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новый Майдан

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Пойская волость
Новый-Майдан дер.285Мессинговск745Поя п/о31525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
18121Новый Майдансело54°57'44°10'N-38-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Шандровский сельсовет
22639472126с Новый Майдансело

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