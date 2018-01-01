село Терехово, Житомирська область (на 2018) — Familio

Терехово

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Быстрикская волость
165. Терехов, село бывшее владельческое, дворов 72, жителей 622, церковь православная, часовня католическая, школа, питейный дом, водяная и ветряная мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Быстрикская волость
Терехова село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6610Тереховеселоцентр сільської радир-н Бердичівськийсільрада Терехівська

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