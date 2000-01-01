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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2320Селезневка (Уткино), д. вл.при рч. Белой.381269267308
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
688. Селезневка, деревня бывшая владельческая, при речках Белой, Селезне и Утке, дворов 122, жителей 748, 2 лавки
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
3Селезневка № 1 бывшие помещичьи98264251515
4Селезневка № 2 бывшие помещичьи85236228464
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13307Селезнівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Перевальськийселищна рада Селезнівська