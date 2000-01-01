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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Дураково Сергиево-Поливановской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3198.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
714Дураково (Архангельское), с. каз. и вл.при р. Ваде.242082268253Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
376. Дураково (Архангельское), село бывшее государственное, при реке Ваде, дворов 48, жителей 356, синильни
387. Дураково (Архангельское), село бывшее владельческое, при реке Ваде, дворов 33, жителей 265, церковь православная