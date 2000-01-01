деревня Куйвасарская, Новоладожский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886) — Familio

Куйвасарская

Новоладожский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3224Куйвасарская, д. разн. сосл.при соединении Свирского канала с р. Куйвасарью.66953426

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Доможировская волость
334. Куйвасарь у Облимере, поселок бывший государственный, при Загубском кан., дворов 15, жителей 66, 2 лавки

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