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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3224Куйвасарская, д. разн. сосл.при соединении Свирского канала с р. Куйвасарью.66953426
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
334. Куйвасарь у Облимере, поселок бывший государственный, при Загубском кан., дворов 15, жителей 66, 2 лавки