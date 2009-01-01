деревня Стародевятковичи, Слонимский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Стародевятковичи

Слонимский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Марьинская волость
512. Девятковичи Старые, местечко бывшее владельческое, дворов 3, жителей 36, церковь православная, 3 ярмарки

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Марьинская волость
Девятковичи-СтарыеСело105321717Жировицы
Девятковичи-СтарыеИмение73321717Жировицы
НовоселкиДеревня85321717Жировицы

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Слонимский район, Новодевятковичский сельсовет
д Стародевятковичи49

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Слонимский район, Новодевятковичский сельсовет
д. Стародевятковичи44

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