Церковь православная. Часовня православная. Училищ два (мужское и женское). Торжков 3.

Церковь православная. Часовня православная. Училищ два (мужское и женское). Торжков 3.

Церковь православная. Часовня православная. Училищ два (мужское и женское). Торжков 3.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

2288 1. Алешинская у погоста (Дружинина) Кондушское При ручьях и колодцах 27 — До ближайшего поселения: —. До школы: —. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —.

2311 24. Замошье Ивашевская (Меньшакова) Кондушское При ручьях и колодцах 27 — До ближайшего поселения: ⅛. До школы: —. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —.

2312 25. Замошье Мартемьяновская (Путилина) Кондушское При ручьях и колодцах 27 — До ближайшего поселения: ⅛. До школы: —. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —.