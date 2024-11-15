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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
547Кондушский погост (пос.: Замошья Сидоровская, Замошья Мартемьяновская или Путимина, Замошья Ивановская или Меньшикова и Алешинская - у погоста или Дружинина и Андрейки Лу Показать все при Май-ручье.2727256884Церковь православная. Часовня православная. Училищ два (мужское и женское). Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
163. Алешинское-у-Погоста (Дружинино, Замошье, Сидоровское, Кондужский погост, Замошье-Мартемьяновское, Путилино, Замошье-Ивановское, Меньшиково), село бывшее государстве Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сидоровское12250839132895297431196093[...]
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
22881. Алешинская у погоста (Дружинина)КондушскоеПри ручьях и колодцах27—До ближайшего поселения: —. До школы: —. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —. Крестьянское: 20. Не крестьянское: —.
231124. Замошье Ивашевская (Меньшакова)КондушскоеПри ручьях и колодцах27—До ближайшего поселения: ⅛. До школы: —. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —.
231225. Замошье Мартемьяновская (Путилина)КондушскоеПри ручьях и колодцах27—До ближайшего поселения: ⅛. До школы: —. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —.
231326. Замошье Сидоровская (Кондушский погост)КондушскоеПри ручьях и колодцах27Вол. прав.До ближайшего поселения: ⅛. До школы: две школы. До почтового отделения: 9. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 7. Не крестьянское: 5. Крестьянское: 7. Не крестьянское: 12. Крестьянское: 12. Не крестьянское: 21. Крестьянское: 18. Не крестьянское: 25.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33040Кондушский Погостдеревня60°56'с.ш.36°05'в.д.P-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444123д Кондушский Погостдеревня