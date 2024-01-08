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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
240. Субботники, местечко бывшее государственное и однодворцев, дворов 44, жителей 445 и мещ. 68, волостное правление (уездный город в 39 верстах), костел, каплица, богад Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Субботники110375004256927702573534348
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Субботники, д., р. Гавья, жит. 711 (372 м. 339 ж.), дес. 661, у. гор. 48 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 47 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Субботники698
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Субботники292