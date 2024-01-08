агрогородок Субботники, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Субботники

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Субботникская волость
240. Субботники, местечко бывшее государственное и однодворцев, дворов 44, жителей 445 и мещ. 68, волостное правление (уездный город в 39 верстах), костел, каплица, богад Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Субботникская волость
местечко Субботники110375004256927702573534348

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Субботникская волость
Субботники, д., р. Гавья, жит. 711 (372 м. 339 ж.), дес. 661, у. гор. 48 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 47 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Субботникский сельсовет
д Субботники698

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Субботникский сельсовет
аг. Субботники292

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