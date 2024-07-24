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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кришилки 1-е, д., жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 14,35, у. гор. 59 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Лида 59 в.
Кришилки 2-е, д., р. Турья, жит. 41 (18 м. 23 ж.), дес. 50,02, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Крышилки1