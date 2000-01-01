село Звели, ასპინძის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014) — Familio

Звели

ასპინძის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ზველი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Аспиндзский район, Дзвельский сельсовет
село Дзвели2236723

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამცხე-ჯავახეთი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ძველის თემი
ძველიDzveliМужчин: 189. Женщин: 182. Всего: 371.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.