деревня Игнатьева, Самуйловская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Игнатьева

Самуйловская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

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Где упоминается данное место
Переписка о кр. Смоленской губ. Гжатского у., Самуиловской волости, дер. Игнатьева Федоре Яковлеве, обвин. в оскорблении царя. 1905 г. // Гос. архив Российской Федерации. Показать все
Дознание о кр. Смоленской губ. Гжатского у., Самуиловской волости, дер. Игнатьева Федоре Яковлеве, обвин. в оскорблении царя. Т. I. 1905 г. // Гос. архив Российской Федер Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4219Игнатьева, д. вл.при колодцах.317114234

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Самуйловская волость
7ИгнатьевоДеревня31152033

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