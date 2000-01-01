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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о кр. Смоленской губ. Гжатского у., Самуиловской волости, дер. Игнатьева Федоре Яковлеве, обвин. в оскорблении царя. 1905 г. // Гос. архив Российской Федерации. Показать все
Дознание о кр. Смоленской губ. Гжатского у., Самуиловской волости, дер. Игнатьева Федоре Яковлеве, обвин. в оскорблении царя. Т. I. 1905 г. // Гос. архив Российской Федер Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4219Игнатьева, д. вл.при колодцах.317114234
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
7ИгнатьевоДеревня31152033