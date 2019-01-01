село Привольное, село Привольное, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Привольное

Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Медвеженский уезд
563Село Привольное.при р. Большом Егорлыке, на почтовом тракте из г. Ставрополя в г. Ростов на Дону.18½37310611065малороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общ. магазинь 1, водяная мельница 1, питейных домов 7, лавок 3.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Медвеженский уезд, Привольнинская волость
село Привольное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Красногвардейский район
87889Привольноесело45°55'41°19'L-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Привольненский сельсовет
7630425101с Привольное#Н/Д
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