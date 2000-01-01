выселок Меркулова, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1859) — Familio

Меркулова

Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1310Меркулова, выс. вл.на л. б. р. Борлы.763172518Выселки под №№ 1310—1315 известны под общим названием Борлинских выселков.

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