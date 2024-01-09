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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взыскании коллежским советником Александром Ефимовичем Глубоковским и вологодским купцом 2-й гильдии Николаем Александровичем Муромцевым денег за вырубленный лес с Показать все
Дело по прошению уполномоченных крестьян дер. Коржи Оларевской волости о разрешении продажи земли площадью 80,06 дес. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Рабангской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
43Коржа, д. каз.при р. Сухоне.3343246391
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
217. Кариса, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 29, жителей 174, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3827КоржаРабангское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные3311349077
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Коржа2352129деревняРусские4088109197
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Коржа 4405деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.3640
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245662Коржадеревня59°25'с.ш.40°15'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448161д Коржадеревня