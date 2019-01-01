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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1898 г. По представлению тверского губернатора о разрешении крестьянам села Юрьевского Каблуковской волости Тверского уезда зам Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
311Юрьевское-Поволжское, с. каз.при р. Волге.243544160160Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
321. Юрьевское, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 45, жителей 340, церковь православная, лавка
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
23Юрьевское701¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111869Юрьевскоедеревня56°47'36°16'O-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28620424171д Юрьевскоедеревня