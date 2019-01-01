деревня Юрьевское, деревня Юрьевское, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Юрьевское

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1898 г. По представлению тверского губернатора о разрешении крестьянам села Юрьевского Каблуковской волости Тверского уезда зам Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
311Юрьевское-Поволжское, с. каз.при р. Волге.243544160160Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Каблуковская волость
321. Юрьевское, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 45, жителей 340, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Каблуковская волость
23Юрьевское70

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
111869Юрьевскоедеревня56°47'36°16'O-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Каблуковское сельское поселение
28620424171д Юрьевскоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close