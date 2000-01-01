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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По жалобе отставного рядового Петра Анисимова проживающего в Симбирской губернии Ардатовского уезда Атяшевской волости Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все
• Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
490Кулясово, д. удел.при ручье.3520152646693
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
237. Кулясово, село бывшее удельное, при речке Татарлейке, дворов 190, жителей 1541, церковь православная, 12 ветряных мельниц, 4 поташн. з.
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
78Кулясово, село, при рч. Татарке; н. м.16535228895900