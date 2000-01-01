деревня Кулясово, Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Кулясово

Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По жалобе отставного рядового Петра Анисимова проживающего в Симбирской губернии Ардатовского уезда Атяшевской волости Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга с.Селитренное Астраханской губ. за 19 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
490Кулясово, д. удел.при ручье.3520152646693

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Атяшевская волость
237. Кулясово, село бывшее удельное, при речке Татарлейке, дворов 190, жителей 1541, церковь православная, 12 ветряных мельниц, 4 поташн. з.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Атяшевская волость
78Кулясово, село, при рч. Татарке; н. м.16535228895900

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