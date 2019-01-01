посёлок Калиниха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Калиниха

Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Воскресенская волость
Калиниха дер.276Воскресенск. 240Воскрес. 3313138

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воскресенский район
105269Калинихасп56°48'45°27'O-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воскресенский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Воскресенское
22622151106п Калинихапоселок

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