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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Костянова Приводинской волости о снижении выкупных платежей. 1896–1897 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 2958.
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с. Ижевский завод за 1824-1826 годы
• Метрические книги с. Ижевский завод за 1824-1826 годы
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Приводинской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11236Костяково (Константиново), д. каз.при рч. Удиме.46125½83132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1784. Константинова (Костянова), деревня бывшая государственная, при речке Удиме, дворов 10, жителей 68, кирпичный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3332КостяковоПриводинск.Николаевскийбывшие государственные508213437