деревня Дор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дор

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Дор Харинской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8183.
Дело по представлению Тотемского уездного съезда о выдаче посевной ссуды крестьянам дер. Дор Харинской волости. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
Дело о выдаче продовольственной ссуды крестьянам дер. Дор Харинской волости. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 11145.
Дело о наложении денежного штрафа на крестьян деревни Дор Харинской волости Егора Ульяновского за самовольную порубку леса в Кептурской даче. 1871–1872 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Кептурской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9797Дор, д. каз.при р. Илезе.7839115030

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Харинская волость
99ДорьТимановское.Николаевский-Кептурскийбывшие государственные701240111117

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Тимановский сельсовет
Дор (шк. I ст.) 3798деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 317 км. Летнее: —.4747

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
33577Дордеревня59°55'с.ш.43°35'в.д.O-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Тимановское сельское поселение
19608460126д Дордеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.