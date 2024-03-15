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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Дор Харинской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8183.
Дело по представлению Тотемского уездного съезда о выдаче посевной ссуды крестьянам дер. Дор Харинской волости. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
Дело о выдаче продовольственной ссуды крестьянам дер. Дор Харинской волости. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 11145.
Дело о наложении денежного штрафа на крестьян деревни Дор Харинской волости Егора Ульяновского за самовольную порубку леса в Кептурской даче. 1871–1872 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Кептурской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9797Дор, д. каз.при р. Илезе.7839115030
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
99ДорьТимановское.Николаевский-Кептурскийбывшие государственные701240111117
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дор (шк. I ст.) 3798деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 317 км. Летнее: —.4747
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33577Дордеревня59°55'с.ш.43°35'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608460126д Дордеревня