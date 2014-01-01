село Дагва, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014) — Familio

Дагва

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
დაგვა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Аджарская АССР, Кобулетский район, Дагвинский сельсовет
село Дагва2205220813

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დაგვა
დაგვაDagvaМужчин: 1039. Женщин: 993. Всего: 2032.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.