хутор Смоленский Брод, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Смоленский Брод

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Маклаковская волость
78Смоленский бродЗападная Двина, рекаМаклаковского, православногоМихаловскому сельскому обществу35
79Смоленский бродвыселокЗападная Двина, рекаМаклаковского, православногоМихаловскому сельскому обществу-

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
314299Смоленский Бродхутор55°40'00"31°23'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Ситьковское сельское поселение
66603440191х Смоленский Бродхутор

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