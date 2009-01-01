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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Сикунь, з. (Базаревского), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 32½, у. гор. 19 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Сикунь, ус. (Иванова), р. Сикунь, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 3, раз. см. пред.
Сикунь, д., р. Сикунь, жит. 92 (45 м. 47 ж.), дес. 107, раз. см. пред.
Сикунь, з., р. Сикунь, жит. 7 (5 м. 2 ж.), дес. 17, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Желигово52
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Желигово40