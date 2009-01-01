Населенное место

Сикунь, з. (Базаревского), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 32½, у. гор. 19 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Солы 9 в.

Сикунь, ус. (Иванова), р. Сикунь, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 3, раз. см. пред.

Сикунь, д., р. Сикунь, жит. 92 (45 м. 47 ж.), дес. 107, раз. см. пред.