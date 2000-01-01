посёлок городского типа Городище, посёлок городского типа Городище — Familio

Городище

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2314Городище (Белая), с. каз.при протоке Городном и рч. Белой.50станов. кварт.52015651733Часовень раскольнических 2. Базар 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Городищенская волость
700. Городище, селение бывшее государственное, при речке Белой, дворов 581, жителей 4175, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 ч, 7 лавок, базар по воскрес Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Городищенская волость
1Городищебывшие государственные774259724595056

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Городищенская волость
село Городище

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13300Городищеселище міського типуцентр селищної радир-н Перевальськийселищна рада Городищенська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close