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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2314Городище (Белая), с. каз.при протоке Городном и рч. Белой.50станов. кварт.52015651733Часовень раскольнических 2. Базар 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
700. Городище, селение бывшее государственное, при речке Белой, дворов 581, жителей 4175, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 ч, 7 лавок, базар по воскрес Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Городищебывшие государственные774259724595056
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Городище
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13300Городищеселище міського типуцентр селищної радир-н Перевальськийселищна рада Городищенська