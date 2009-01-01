агрогородок Ремель, Столинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Ремель

Столинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Хорская волость
470. Ремель, село бывшее владельческое, при реке Мостье, дворов 22, жителей 260, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Хорская волость
Ремель, деревня801127429619310

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Столинский район, Ремельский сельсовет
д Ремель1139

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Столинский район, Ремельский сельсовет
аг. Ремель483

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