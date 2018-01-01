посёлок городского типа Березанка, посёлок городского типа Березанка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Березанка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Александрфельдская волость
537. Алексанрдфельд (Адамовка), колония немцев, при речке Сасики, дворов 45, жителей 258, волостное правление (уездный город в 75 верстах), лютеранский молитвенный дом, ш Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Суворовская волость
село Суворовское (Александерфельд *)90226305531

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15709Березанкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Березанськийселищна рада Березанська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close