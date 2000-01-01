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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
681Кальницкий, хут. вл.при рч. Грузской.21640218220
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
198. Грузский (Кальницкий), хутор бывший владельческий, при речке Грузской, дворов 77, жителей 579
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Грузской хутор25337315Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 8. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 6.