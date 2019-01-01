посёлок Калинино, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Калинино

Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Малышенская волость
1101. Гогендорф, селение бывшее колонистов, дворов 22, жителей 136, школа, ветряная мельница
1102. Лизандер-хое, селение бывшее колонистов, дворов 19, жителей 100, школа, лавка, конн. мльн.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Малышинсная волость
Кол. Гогендорф. Б. колон. Немцы. Мен.5244425 671709204760

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Энгельсский район
44594Калининопосёлок51°05'с.ш.46°31'в.д.M-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, Безымянское сельское поселение
63650405126п Калининопоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.