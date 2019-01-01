деревня Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Усеиново

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
О назначении специального понижения выкупных платежей крестьянам села Уссинова, Ямбирнской волости, Шацкого уезда Тамбовской губернии. 1885 г. // Российский государственн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3118Устиново, сц. вл.при р. Цне.3016123450

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ямбиринская волость
1286. Устинова, деревня бывшая владельческая, при реке Цне, дворов 17, жителей 62, 11 лавок, базар, ярмарка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Ямбирская волость
деревня Усеиново«Лесное-Конобеево» поч.-телег. контора3016

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
329963Усеиноводеревня54°08'с.ш.42°06'в.д.N-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Агломазовское сельское поселение
61642403141д Усеиноводеревня

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