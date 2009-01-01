деревня Избицкое, Смолевичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Избицкое

Смолевичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
28. Избицк, село бывшее владельческое, при реке Домейке, дворов 14, жителей 142, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
Избицк, деревня55141393917
Борисовский уезд, Логойская волость
Избище, застенок1022604516

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Смолевичский район, Прилепский сельсовет
д Избицкое115

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Смолевичский район, Усяжский сельсовет
д. Избицкое131

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