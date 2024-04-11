починок Суботащер, починок Суботащер, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Суботащер

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
933Субботащерский (Пашкин, Суботыщер), поч.при рч. Субботащере.1383151217

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Кривецкая волость
64) поч. Субботащерский (Пашкова) на р. СубботавожеКривецкое общество61325Бывшие помещичьиПравославные и единоверцыРусские13015
71) поч. Субботащерский (Шерстяна) на р. СубботавожеКривецкое общество274Бывшие помещичьиПравославные и единоверцыРусские13015
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