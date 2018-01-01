деревня Большая Федоровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Большая Федоровка

Хвалынский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1884Большая Федоровка (Безводное), д. вл.при безымянном озере.282044174168Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Черно-Затонская волость
1053. Б. Федоровка (Безводная), деревня бывшая владельческая, при речке Волжанке, дворов 68, жителей 404, почтовая станция

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