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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1283Кривое Озеро, с. южн. пос.при рч. Кодымке.453031910981087Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
291. Крывое Озеро, село бывшее государственное, при речке Кодыме, дворов 554, жителей 2722, церковь православная, школа, винный склад
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16234Криве Озеро Другеселоцентр сільської радир-н Кривоозерськийсільрада Кривоозерська