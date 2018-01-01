село Кривое Озеро Второе, село Кривое Озеро Второе, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Кривое Озеро Второе

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1283Кривое Озеро, с. южн. пос.при рч. Кодымке.453031910981087Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Врадиевская волость
291. Крывое Озеро, село бывшее государственное, при речке Кодыме, дворов 554, жителей 2722, церковь православная, школа, винный склад

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16234Криве Озеро Другеселоцентр сільської радир-н Кривоозерськийсільрада Кривоозерська
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