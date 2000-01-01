деревня Баталово, Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Баталово

Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Баталова Папуловской волости Великоустюгского уезда Шипулина об отобрании половины душевого надела земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Баталово Папуловской волости Плюснина, жалующегося на приговор общества об изъятии у него земли. 1898 г. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Учецкой церкви. Список архивных д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11879Боталово (Скорняковская), д. каз.при колодце.981931317

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Папуловская волость
1514БоталовоУчецкое.Христо-Рождественскаябывшие государственные1121572927

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