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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянки д. Дыбунь Осинорощинской волости Петербургского уезда Марии Рахмолайне о разрешении на выкуп земли. 1902–1908 гг. // Центральный государственный ис Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Дыбуны, Осинорощинской волости на хуторские и отрубные участки. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
432Дыбун, д. вл.при рч. безымянной.24104912
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дыбун д.262 стан10252 участок41поселок Дыбун.
Дыбун д.242 стан12242 участок28станция Дыбун, Финляндской железной дороги
Дыбун пс., жел.-дор. ст.242 стан12242 участок28станция Дыбун, Финляндской железной дороги
Дыбун д.242 стан12102 участок28станция Дыбун, Финляндской железной дороги