деревня Дыбун, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Дыбун

Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьянки д. Дыбунь Осинорощинской волости Петербургского уезда Марии Рахмолайне о разрешении на выкуп земли. 1902–1908 гг. // Центральный государственный ис Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Дыбуны, Осинорощинской волости на хуторские и отрубные участки. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
432Дыбун, д. вл.при рч. безымянной.24104912

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Стародеревенская волость
Дыбун д.262 стан10252 участок41поселок Дыбун.
Дыбун д.242 стан12242 участок28станция Дыбун, Финляндской железной дороги
Дыбун пс., жел.-дор. ст.242 стан12242 участок28станция Дыбун, Финляндской железной дороги
Санкт-Петербургский уезд, Осинорощинская волость
Дыбун д.242 стан12102 участок28станция Дыбун, Финляндской железной дороги

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