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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о Козлове Мартыне Михеевиче, крестьянине с. Михайловки, Михайловской волости, Екатеринославского уезда и губернии, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
204Михайловка (Мавроеновка), с. вл.при рч. Томаковке.70788250250Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
29. Михайловка (Мавросково, Мишино), село бывшее владельческое, при речке Томаковке, дворов 102, жителей 597, волостное правление (уездный город в 78 верстах), церковь пр Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Михайловка1121791828486183216935
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Михайловка (Мавроеновка) бывшие помещичьи1925615651126
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4953Михайлівкаселор-н ТомаківськийТомаківська селищна об'єднана територіальна громада