село Михайловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Михайловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Козлове Мартыне Михеевиче, крестьянине с. Михайловки, Михайловской волости, Екатеринославского уезда и губернии, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
204Михайловка (Мавроеновка), с. вл.при рч. Томаковке.70788250250Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Михайловская волость
29. Михайловка (Мавросково, Мишино), село бывшее владельческое, при речке Томаковке, дворов 102, жителей 597, волостное правление (уездный город в 78 верстах), церковь пр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Михайловская волость
село Михайловка1121791828486183216935

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Михайловская волость
1Михайловка (Мавроеновка) бывшие помещичьи1925615651126

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4953Михайлівкаселор-н ТомаківськийТомаківська селищна об'єднана територіальна громада

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