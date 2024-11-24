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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
865Шевалеевский Майдон (Нижние Буты), с. каз.при р. Мокше.8050259799688Церквей православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
368. Шевалеевский Майдан (Н. Буты), село бывшее государственное, при реке Мокше, дворов 279, жителей 1731, 2 церкви православных, 3 лавки, 3 постоялых двора, базар
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Шевалеевский-Майдан«Сасовская» п.-т. кон.8025
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1710Шевали-Майданысело54°25'с.ш.42°15'в.д.N-38-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61642463156с Шевали-Майданысело