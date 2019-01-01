деревня Большие Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Большие Ивановские

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды 642 рублей крестьянину Вологодской губернии, Кадниковского уезда, Корбангской волости, деревни Большое Ивановское П. В. Квашнину сроком на 13 лет, на Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Ивановской Корбангской вол. Кадниковского уезда Овсянникова о возвращении части денег из переплоченного оброка помещику Свечину. 1873–1874 Показать все
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты о выкупе крестьянином Кадниковского уезда Корбангской вол. д. Ивановской Лобачевым 2-х душевых наделов земли. 1883 г. // Гос Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивановской Корбангской волости Кадниковского уезда С. В. Левашева на невозврат обществом переплаченных 8 рублей 55 копеек за вторую полови Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4669Ивановское, д. вл.при р. Корбанге.4626258286

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Корбанская волость
758. Ивановская, деревня бывшая владельческая, при речках Двинице и Корбанге, дворов 38, жителей 190, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корбангская волость
2315Б. ИвановскоеБ. Иванов.ГеоргиевскийОкуловой44449117137

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Больше-деревенский сельсовет
Ивановская—больш. (1 торг. зав.,молочно-проп. п.)3913деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.Зимнее: 85 км. Летнее: —.5451

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245847Большие Ивановскиедеревня59°36'с.ш.40°57'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Воробьевское сельское поселение
19638416116д Большие Ивановскиедеревня

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