село Шельбово, село Шельбово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Шельбово

Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6413Шельбово, с. вл.при рч. Липне.181041207255Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Дубровская волость
393. Шелбово, село бывшее владельческое, при речке Линне или Дубровке, дворов 77, жителей 493, церковь православная, вод. и 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Паршинская волость
7436Шельбово село64711270195
7437Шельбовский проездеревня3171184
7438Шельбовския казармы10170195

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район
350659Шельбовосело56°34'39°58'O-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Осановецкое сельское поселение
24603432161с Шельбовосело
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