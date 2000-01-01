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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Марьино Шумской волости Новоладожского уезда К. Лукина в с. Речки. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О перечислении крестьянина д. Марьино Шумской волости Новоладожского уезда Ф. Васильева в с. Молино. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По прошению крестьянина дер. Марьино Шумской волости Новоладожского уезда Петра Кондратьева о возвращении ему земли, отданной в аренду крестьянину Лукину. 1900–1901 гг. / Показать все
О выделе земли к одному месту крестьянам Шумской волости деревни Марьино. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опис Показать все
О выдаче безвозвратного пособия крестьянину Шумской волости деревни Марзино. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись 1 Показать все
О назначении крестьянину д. Марьино Шумской волости П. Михайлову безвозвратного пособия на сооружение новой дороги. 1914 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2750Марьино, д. вл.при колодцах.64644147Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Марьино д.664 стан18181 участок20станция Шум.