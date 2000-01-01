деревня Марьино, Шумская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Марьино

Шумская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Марьино Шумской волости Новоладожского уезда К. Лукина в с. Речки. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О перечислении крестьянина д. Марьино Шумской волости Новоладожского уезда Ф. Васильева в с. Молино. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По прошению крестьянина дер. Марьино Шумской волости Новоладожского уезда Петра Кондратьева о возвращении ему земли, отданной в аренду крестьянину Лукину. 1900–1901 гг. / Показать все
О выделе земли к одному месту крестьянам Шумской волости деревни Марьино. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опис Показать все
О выдаче безвозвратного пособия крестьянину Шумской волости деревни Марзино. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись 1 Показать все
О назначении крестьянину д. Марьино Шумской волости П. Михайлову безвозвратного пособия на сооружение новой дороги. 1914 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2750Марьино, д. вл.при колодцах.64644147Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шумская волость
Марьино д.664 стан18181 участок20станция Шум.

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