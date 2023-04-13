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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьян дер. Ершово Ремедской волости Гдовского уезда об отдаче в аренду без торгов Верхово-Наровскую (участок А) казенную оброчную статью. 1901–1903 гг. // Показать все
По жалобе крестьянки д. Ершово Ремедской волости Гдовского уезда Л. Хансон на решение уездного съезда о земле. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О земле крестьянина д. Ершево Ремедской волости Гдовского уезда И. А. Теппо. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 2 Показать все
Об отводе двух отрубных участков из надельной земли сел. Ершовой Ремедской волости Гдовского у. и об отграничении крестьянского надела. 1912–1914 гг. // Центральный госуд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1437Ершово, д. каз.при колодце.6164124645
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ершово д.653 стан45126 участок12почтово-телеграфное отделение Полна.