деревня Ершово, Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Ершово

Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По прошению крестьян дер. Ершово Ремедской волости Гдовского уезда об отдаче в аренду без торгов Верхово-Наровскую (участок А) казенную оброчную статью. 1901–1903 гг. // Показать все
По жалобе крестьянки д. Ершово Ремедской волости Гдовского уезда Л. Хансон на решение уездного съезда о земле. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О земле крестьянина д. Ершево Ремедской волости Гдовского уезда И. А. Теппо. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 2 Показать все
Об отводе двух отрубных участков из надельной земли сел. Ершовой Ремедской волости Гдовского у. и об отграничении крестьянского надела. 1912–1914 гг. // Центральный госуд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1437Ершово, д. каз.при колодце.6164124645

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ремедская волость
Ершово д.653 стан45126 участок12почтово-телеграфное отделение Полна.

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