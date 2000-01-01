слобода Масловка, слобода Масловка, Чернянская волость, Новооскольский уезд (на 1892) — Familio

Масловка

Чернянская волость, Новооскольский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1431Масловка, слоб. вл.при р. Осколе и руч. Грязном.128232568595Церквей православных 2. Ярмарки 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Масловская волость
583. Ст. Масловка, слобода бывшая владельческая, при реке Осколе, дворов 220, жителей 1162, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Новооскольский уезд, Чернянская волость
Масловка слобода 13660779Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 11.
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