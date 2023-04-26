деревня Каменка-Ремерово, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Каменка-Ремерово

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Елецкий уезд, Краснопаленская волость
35765Каменка-Ремера (Чичерина)деревняКаменка-Лонгиновскийруч. БезымянныйВсего: 54. Крестьянского типа: 54.1461723183223.54.3Становая, С.-В. ж. д. : 10,7 км.п.-тф. о. Становое: 10,7 км.Т-з—III р.

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