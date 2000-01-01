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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2016Ольховатка, с. вл.при рч. Орчике.302886225269Церковь прав. 1. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
С. Ольховатка46Вера Мих. Бедрягина225—86
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
354. Ольховатка, село бывшее владельческое, при речке Орчике, дворов 105, жителей 603, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, 5 ветр. и 1 паровая млнц., сукнов Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Ольховатка селоОльховатское63213150—205458446904
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19512Вільхуваткаселоцентр сільської радир-н Чутівськийсільрада Вільхуватська