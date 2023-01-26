деревня Коздинская, Удорский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Коздинская

Удорский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Коми

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12242Коздинская, д. каз.при рч. Вашке.з. 389 л. 612116 14992828

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Важгортская волость
Коздинская358 64548

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Важгортская волость
1900. Коздинская, деревня бывшая государственная, при речке Вашке, дворов 10, жителей 70, часовня, земская почтовая станция

Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Удорский район, Ертомский сельсовет
Коздинская (красный уголок)830деревня2294364286466130

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