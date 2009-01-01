деревня Березовичи, Бобруйский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Березовичи

Бобруйский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Горбацевичская волость
Верезовичи, дерева, 15530414448

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Бобруйский район, Слободковский сельсовет
д Березовичи251

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Бобруйский район, Слободковский сельсовет
д. Березовичи209

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