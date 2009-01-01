деревня Пеница, Калинковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Пеница

Калинковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Автютевичская волость
685. Пенница, село бывшее государственное, при реке Дымарке, дворов 22, жителей 156, церковь православная

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Калинковичский район, Сыродский сельсовет
д Пеница29

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Калинковичский район, Сыродский сельсовет
д. Пеница59

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