сельцо Петровское, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Петровское

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2617Петровское, сц. вл.при рч. Боке.512650210266

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козмодемьянская волость
987. Петровская, деревня бывшая владельческая, при речке Верде, дворов 67, жителей 516

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козьмо-демьяновская волость
Петровское сельцо5017на Шацком тр. при речке Боке12344840385162ТресвятскоеМасл., 2 мел. лав., 2 кирп. заведения, просорушка

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